La nota positiva: Wijnaldum c’è

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – L’unica nota positiva di questa trasferta di Cremona è stato il ritorno di Gini Wijnaldum. Il centrocampista olandese ha giocato la prima partita da titolare con la maglia della Roma, 290 giorni dopo l’ultima, che aveva disputato con il PSG contro il Montpellier in Ligue 1 il 14 maggio 2022.

Il centrocampista ha retto bene per tutti i 99 minuti, non è stato sostituito, è solo calato un po’ nel finale. Ma ha fatto vedere le sue qualità. Alla fine della partita Mourinho gli ha fatto i complimenti: “Ha fatto bene, una partita positiva. Anche nel primo tempo con un gioco disordinato davanti a lui, con Bryan ha cercato di fare bene le cose. Nel secondo tempo, in una situazione normale dove non c’era più necessità di fare tanti cambi presto, ovviamente sarebbe stato positivo cambiare dopo un’ora, ma le circostanze della partita hanno fatto sì che giocasse 90 minuti. Per lui è stato utile“.