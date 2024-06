Domanda accolta: la Juventus torna ufficialmente a far parte dell’Eca, l’associazione europea dei club. La comunicazione è arrivata per bocca del chairman Nasser Al-Khelaifi durante l’ultimo meeting stagionale dell’associazione a poche ore dalla finale di Champions. La riammissione dei bianconeri, esclusi dall’organizzazione dopo l’adesione al progetto Superlega, era uno dei punti all’ordine del giorno sull’agenda di Al Khelaifi.

Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: “Iniziamo questo incontro con alcune notizie importanti: dopo diversi incontri con la dirigenza e la proprietà, sono felice di annunciare che la Juventus ha formalizzato la richiesta di tornare nell’Eca”.

Richiesta che verrà prontamente accolta dal numero 1 dell’organizzazione: “Le porte dell’Eca sono sempre aperte per i club che difendono gli interessi collettivi, che credono nelle riforme e lavorano in maniera costruttiva con le altre proprietà. Per questo siamo felici di riaccogliere la Juventus nella famiglia del calcio europeo”.