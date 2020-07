La fine di un incubo: “I’m back, ma sono ancora al 60-65%”

La Gazzetta Dello Sport (M.Cecchini) – Oggi, sei mesi fa, il ginocchio sinistro di Nicolò Zaniolo faceva crac contro la Juventus. A Brescia sembra finito il suo calvario e a sancirlo è un gol di sinistro che racconta: 204 giorni dopo l’ultima rete è finalmente tornato. “Sono molto felice perché dopo sei mesi di sacrifici c’è stato il coronamento di un nuovo punto di partenza. Sono contento anche per la squadra perché sta ritrovando la strada giusta. Serata perfetta, speriamo di continuare così” ha dichiarato il calciatore. “In Europa League potrò dare una mano se sto bene, sono due settimane che mi alleno ma mi sento al 60-65% della forma. Sono contento, anche se in testa non sono liberissimo” ha aggiunto.