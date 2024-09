Dopo l’esonero di Daniele De Rossi, l’ambiente a Roma si scalda sempre di più. In occasione del match tra Roma e Udinese, il cuore del tifo giallorosso hanno deciso di mettere in atto una contestazione. La curva sud ha rilasciato un comunicato in cui invitano tutti i settori dello stadio a unirsi alla protesta:

“È arrivato il momento di farci sentire. La Curva Sud invita tutti i tifosi di qualsiasi settore a partecipare alla contestazione, che vedrà la stessa Curva Sud rimanere fuori dallo stadio per la prima mezz’ora della partita”.