La bomba di Dagospia: flirt tra Ryan Friedkin e Diletta Leotta

Non solo la Roma per Ryan Friedkin. Come riporta Dagospia, il vicepresidente della Roma ha iniziato un flirt con Diletta Leotta, volto noto di Dazn. La relazione tra i due potrebbe essere anche la causa dell’ipotetica rottura dell’ex volto di Sky con Can Yaman. I due sono stati avvistati per una settimana di fila in un hotel della Capitale, a conferma di voci che si inseguivano dall’inizio dell’anno su una possibile storia d’amore. Solo nell’ultima settimana la 29enne è stata prima paparazzata con l’affascinante attore e poi si è parlato con una certa insistenza di un flirt con Zlatan Ibrahimovic, negato dalla diretta interessata.