José Mourinho non smette mai di stupire. Poco prima di Juventus-Roma il tecnico portoghese è sceso in campo insieme alla squadra nel riscaldamento pre gara. Scelta curiosa dell’allenatore giallorosso che – come spiegato da Dazn – non è solito unirsi ai giocatori nella fase di warm up. Subito pronta la reazione dell’Allianz Stadium che ha accolto lo Special One – non di certo amato dal popolo bianconero – con degli assordanti fischi.