Corriere della Sera (G. Piacentini) – Ivan Juric sa bene che dopo il pareggio ottenuto contro l’Athletic Bilbao alla prima uscita in Europa League, non può permettersi ulteriori passi falsi: “Cambierò qualcosa, ma non troppo“. Poi il croato ha aggiunto: “Abbiamo recuperato terreno in campionato, ora Monza sarà fondamentale per chiudere questo ciclo di gare, ma vogliamo fare bene anche in Europa”. Ciò che l’ex Torino chiede alla sua Roma è concentrazione: “Per noi non è il momento di abbassare il livello, si può fare un cattivo risultato ma l’attenzione deve essere massima”.

Infine il commento sulla formazione: “Su Hummels dobbiamo decidere, lui è arrivato in ritardo e si deve mettere nella condizione giusta per giocare perché è un ruolo pericoloso. Angelino recupera abbastanza presto. Dovbyk l’ho visto un pò stanco, devo capire se farlo partire dall’inizio”.