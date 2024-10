Il Tempo (M. Cirulli) – Juric elogia la squadra dopo la prima vittoria in Europa League. Il tecnico croato dopo il triplice fischio ha analizzato la partita, sottolineando gli aspetti positivi e dove si può ancora migliorare: “Ci sono stati momenti in cui la squadra mi è piaciuta molto, altri meno. Mancano certezze e sicurezza, ma guardando la partita nel complesso abbiamo strameritato la vittoria, anche vedendo i dati, abbiamo dominato per tiri, calci d’angolo e possesso palla. Dobbiamo migliorare sulle riaggressioni, quando rubi palla è il momento ideale per colpire l’avversario, ma in quelle situazioni non siamo ancora lucidi. Negli ultimi 15 minuti ci siamo abbassati volutamente per mantenere il controllo e anche questa fase qui è andata molto bene”.

Il tecnico croato ha poi spiegato la motivazione legata all’assenza di Hummels, che deve ancora rimandare il suo esordio con la maglia della Roma: “Lo vedo nella posizione di N’Dicka. Ha l’atteggiamento da grande professionista e devo dirgli grazie, perché non lo sto mettendo dentro, ma nonostante ciò non sbaglia mai in allenamento. Mi sembra una grande persona, ma in questo momento vedo benissimo N’Dicka, sta crescendo partita dopo partita. In fase difensiva mi piace dobbiamo migliorare come reparto, ma N’Dicka lo vedo in crescita. Arriverà sicuramente il momento di Hummels, e ci darà una grande mano, ma per il momento è colpa mia se non ha giocato, non colpa sua”. A dimostrazione di quanto detto da Juric, il tedesco ha commentato la vittoria della Roma su Instagram: “Importante”.

Un passaggio anche sul centrocampo, dove è tornato a giocare dal primo minuto di Le Fée: “Mi piace tanto, può fare molto meglio di oggi, ma è stata la sua prima partita. Pisilli può giocare sia da centrocampista sia come trequartista, ha grandi capacità, ma c’è tanto da migliorare. Paredes è al top, ma devo fare delle scelte, oggi (ieri, ndr) Koné ha fatto una bellissima partita ed è uno di quei giocatori che ha sempre bisogno di giocare, quindi l’assenza di Leo è una scelta tecnica, ma con dispiacere”. Al termine del match ha parlato anche Baldanzi, autore dell’azione che ha portato al rigore. “Dovevamo fare più gol e chiudere la partita nel primo tempo – ha affermato l’ex Empoli – ci servivano 3 punti e li abbiamo portati a casa”. Ha parlato dei miglioramenti da attuare anche Pisilli, che oggi ha giocato sulla trequarti: “Dobbiamo essere più lucidi dopo aver riconquistato il pallone. Ho sempre giocato nei due di centrocampo, era una posizione diversa dal solito”.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]