Julio Sergio in visita a Trigoria: “Grazie Roma per avermi fatto sentire a casa. Mourinho sempre numero uno” – FOTO

Julio Sergio è tornato a Roma. L’ex portiere ieri sera era presente all’Olimpico per supportare la squadra giallorossa durante la semifinale di andata contro il Leverkusen. Oggi il brasiliano ha fatto visita al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Julio Sergio ha indossato la maglia giallorossa dal 2006 al 2011, disputando 49 partite subendo 60 reti e conquistando due Coppa Italia (2006/07 – 2007/08) e una Supercoppa Italiana (2007). Il portiere ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram che lo ritrae accanto a Mourinho, con la descrizione: “Grazie Roma per avermi fatto sentire a casa, come sempre. Giornata di lavoro e vedere gli amici. Josè Mourinho sempre il numero 1”.