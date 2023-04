Joya sprint: Dybala, due giorni per rifare i miracoli. Domani torna in gruppo

Corriere dello Sport – Un passo dopo l’altro, tra le terapie e la cyclette, tra un esercizio di potenziamento e una corsetta sul rullo del tapis-roulant. Paulo Dybala sta preparando con cura maniacale il rientro contro il Feyenoord, che rappresenta un rischio di quelli calcolati: è troppo importante la partita, è decisiva la sua presenza per la Roma, dentro o fuori in una notte.

La possibilità di un infortunio più serio esiste e viene considerata ma anche tollerata per il bene collettivo. Era questa la sensazione che cercava Paulo dopo il ripudio della Juventus: essere così indispensabile da superare i limiti dell’ignoto.

Dybala si è già confrontato con Mourinho, che dopo la sostituzione di Rotterdam sembrava molto preoccupato e invece domenica ha ammesso di ritenere probabile il recupero del pupillo per la partita di ritorno. Tutto converge verso l’ottimismo, a partire dalle sensazioni del protagonista che ha saltato l’Udinese proprio per tornare in pista giovedì.

Il piano dello staff medico è abbastanza definito: oggi Dybala comincerà a svolgere un lavoro differenziato, per testare le risposte del muscolo contratto. Se non avvertirà fastidi, domani si allenerà con il gruppo a Trigoria, magari senza forzare. A quel punto, salvo intoppi, sarà pronto a giocare.