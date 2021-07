Josè Fontes ha annunciato il suo ingresso nella Roma con un tweet. Il portoghese sarà un nuovo membro dell’area scouting. Queste le sue parole:

“Sono molto lieto di annunciare che sono passato all’AS Roma. Daje Roma!”.

I am very pleased to announce that I have joined AS Roma. Daje Roma! 🐺🟡🔴 pic.twitter.com/kAQwJuZEYP

— José Fontes (@JoseFontes) July 6, 2021