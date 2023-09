La Gazzetta dello Sport – Al Meazza stasera ci saranno anche una decina di spettatori non vedenti della Fondazione Istituto Ciechi di Milano: per loro sarà attivo un sistema di autodescrizione della gara. Anche oggi, in Piazza Gae Aulenti, sarà attivo il Villaggio degli Azzurri. Promosso da Esselunga con Figc, Adidas e Radio Italia, offre fra l’altro l’esposizione di cimeli del Museo del Calcio e aree dedicate ai giochi, compreso uno spazio interattivo.