Italia, Pellegrini e Zaniolo lasciano il ritiro: tornano a Trigoria per infortunio

Niente Nazionale per Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. I due giocatori hanno lasciato il ritiro di Coverciano e stanno per tornare a Trigoria per recuperare dai loro rispettivi problemi fisici. Il capitano della Roma dovrà guarire da un’infiammazione al ginocchio, mentre il numero 22 contro il Venezia ha accusato un affaticamento al polpaccio. La conferma arriva dal ct Mancini: “Abbiamo qualche problema con qualcuno, problemi fisici. Zaniolo e Pellegrini non stanno bene, oggi tornano a casa. Barella lo valutiamo, non sembra sia nulla di preoccupante ma valuteremo in questi giorni. Gli altri dovrebbero essere apposto. La gara sarà importante, ma noi dobbiamo restare tranquilli“.