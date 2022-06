Italia, Cristante: “Fa sempre piacere l’interesse di altre squadre. Dopo la Nazionale vedremo”

Alla vigilia della sfida di Nations League contro la Germania in programma domani sera, ha parlato anche Bryan Cristante, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni:

Forse l’aspetto morale vi può far ripartire meglio?

Sì, può darci una grossa mano. Ma va preso come un torneo di ricostruzione, ci vuole un po’ di pazienza. Penso che il mister proverà anche i giocatori più giovani. Ci dà una mano per costruire il percorso più importante, cioè le qualificazioni.

Ti lusinga il fatto che molte squadre pensano a te o vuoi pensare solo alla Nazionale o all’anno con la Roma?

Fa sempre piacere, ma sono concentrato sulla Nazionale e sul finale di stagione. Dopo la Nazionale, vedremo il da farsi.