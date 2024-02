Iran, Azmoun sull’eliminazione in Coppa d’Asia: “Odio dire che ci abbiamo provato, ma è così” – FOTO

Dopo la sconfitta in semifinale per mano del Qatar e la conseguente eliminazione dalla Coppa d’Asia dell’Iran, Azmoun ha voluto condividere un lungo messaggio per esprimere i suoi pensieri sul proprio profilo Instagram. Le sue parole:

“Nella mia carriera calcistica non ho mai avuto qualche sconfitta o giorni brutti e non sono neanche uscito dai tornei con la mia squadra ma questo è stato molto peggio dei precedenti. Sensazione troppo amara che dopo una giornata di gioco non riesco ancora a venire a perdere questa partita. All’inizio della partita, quando ci hanno messo alle spalle quella grande coppa e i qatari, mi sono detto che questa è la copia da mettere nelle nostre mani, ma avete visto tutti cosa è successo e purtroppo non è successo. Odio dire che ci abbiamo provato, anche se l’abbiamo fatto. Non potevamo vincere la grande coppa che è stata un nostro lungo sogno quindi anche se abbiamo giocato bene non ci sono più parole Anche Omid Ibrahimi ha detto addio, che ha raddoppiato la tristezza di questa perdita per noi. Hope era uno di quelli che il sabato sera aveva il diritto di farsi una foto con la coppa, come tutti noi… Ahimè, cari iraniani, siete la nostra unica e più grande motivazione per correre, combattere ed esistere. Perdonaci e sappi che torneremo più forti e faremo pace“.