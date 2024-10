L’Inter continua la preparazione al big match di domenica sera allo stadio Olimpico, contro la Roma di Juric. Buchanan continua il lavoro individuale dopo l’infortunio, mentre hanno svolto allenamento personalizzato Taremi e Lautaro Martinez, dopo il rientro dalle sfide delle rispettive nazionali. Zielinski, uscito per infortunio nell’ultimo impegno della Polonia, ha riportato un’elongazione ai flessori della coscia destra e la sua presenza con i giallorossi è in forte dubbio, con le sue condizioni che saranno valutate di giorno in giorno. Lo riporta gianlucadimarzio.com.

Foto: [Marco Luzzani] via: [Getty Images]