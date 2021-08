Edin Dzeko subito a segno. Trovato l’accordo la Roma per il pagamento della mensilità di luglio, l’ex centravanti giallorosso è subito sceso in campo con l’Inter. Alla prima gara in maglia nerazzurra, Dzeko non ha perso tempo e si è presentato ai tifosi interisti con il migliore dei biglietti da visita. Nella vittoria per 3-0 contro la Dinamo Kiev, il bosniaco ha infatti siglato la rete dal raddoppio.