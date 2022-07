In attesa di Dybala per Mourinho idea Wijnaldum

La Repubblica (A.Di Carlo) – Non c’è solo Paulo Dybala nella testa di Tiago Pinto. Mentre la Roma continua la preparazione in Algarve, il gm giallorosso vive giorni infuocati a Milano, tra incontri di mercato e telefonate di lavoro. Una delle ultime ricevute ha avuto come oggetto una proposta molto intrigante: si tratta di Georginio Wijnaldum, centrocampista 31enne in uscita dal Psg. Luis Campos l’ha proposto a Milan e Roma, ma i rossoneri hanno declinato l’invito, mentre a Trigoria stanno riflettendo sulla fattibilità e sostenibilità dell’operazione. Il calciatore olandese arriverebbe con la formula del prestito gratuito e con la metà dell’ingaggio pagato dal club francese (all’incirca 8 milioni di euro). Senza il Decreto Crescita la società giallorossa dovrebbe farsi comunque carico di uno stipendio da circa 4 milioni netti.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, non ci sono novità sul fronte Zaniolo, mentre si stanno sistemando gli ultimi dettagli per sbloccare la cessione al Monza di Villar. Manca ancora l’offerta giusta invece per lasciar andare Kluivert, che si allena a Trigoria in attesa di conoscere la nuova destinazione. Anche Calafiori è in cerca di una sistemazione e su di lui ci sono Cremonese, Sampdoria e Monza. La Roma non ha esercitato l’opzione del prolungamento del suo contratto fino al 2025: quindi la scadenza rimane fissata al 2023.