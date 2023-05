Il voto di Capello: “Mourinho ha fatto un ottimo lavoro”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – “Se Mourinho resterà alla Roma? Non lo so, ma sta facendo un ottimo lavoro”. Parola di Fabio Capello. “Forse nell’ultima partita ha un po’ esagerato, mettendo nel recupero tre giovani come per dire: questi sono quelli che ho. È un peccato che nel momento clou non abbia tutti a disposizione ma per questo gli allenatori chiedono rose ampie“.

La Procura Figc si pronuncerà presto sulle parole di Mou su Chiffi, dopo Monza-Roma, sulla questione-microfono, usato “per difendersi”, rischia un’altra squalifica ma si prevedono tempi lunghi e nessuno ha visto il microfono.