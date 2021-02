Il Tribunale di Roma accoglie la richiesta di Petrachi: il licenziamento non fu giusta causa

Il tribunale di Roma ha accolto il ricorso di Gianluca Petrachi contro la Roma e, come riporta il portale Gianlucadimarzio.com, ha accertato l’insussistenza della giusta causa di licenziamento. La Roma è stata quindi condannata a pagare i danni sia per la perdita delle retribuzioni sopraggiunta dopo il licenziamento sia per lesione all’immagine.

Leggi anche: Pirlo: “Contro la Roma abbiamo scelto di giocare più bassi”

Il direttore sportivo è arrivato nella Capitale dal Torino nella turbolenta estate del 2019, quella del dopo-Monchi. Un rapporto durato poco, visto che appena un anno dopo è stato licenziato in seguito di incomprensioni e diverbi avuti con le alte sfere della società di allora.