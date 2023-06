Il centrocampista della Roma Giacomo Faticanti, è impegnato nel Mondiale under 20. Il 31 maggio, durante la finale di Europa League tra Siviglia e Roma, il classe ’04 giocava l’ottavo contro l’Inghilterra. Faticanti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Gazzetta.It raccontando proprio quel momento. Queste le sue parole: “Al riscaldamento chiedevo di continuo quanto stavano, mi hanno detto dell’1-0 di Dybala ma poi toccava a noi giocare e mi è sfuggito il pareggio. A fine partita la prima cosa che ho chiesto è stato il risultato. Quando me l’hanno detto ci sono rimasto male, noi tutti in campo a festeggiare ma io lo facevo con un pizzico di amarezza”.