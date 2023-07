Il Paris Saint Germain cade nella seconda sfida della tournée asiatica. Il Cerezo Osaka vince abbastanza clamorosamente per 3-2 contro i parigini dimostrando tutte le difficoltà difensive di Donnarumma e compagni. Eppure la squadra allenata da Luis Enrique passati in vantaggio al 17′ con Ekitike. Al 22′ è arrivato il pari del belga Croux, seguito dal nuovo vantaggio dei parigini, firmato da Vitinha. Tra il 67′ e il 79′, però, si concretizza la rimonta dei nipponici: prima Kitano, poi Shinji Kagawa decidono l’incontro.

Renato Sanches, obiettivo numero uno del mercato giallorosso, è rimasto in panchina per tutta la sfida amichevole. Il centrocampista portoghese, seppur convocato per le partite in Giappone, non ha ancora mai visto il campo. La trattativa che porta alla Roma è in fase molto avanzata: Pinto sta lavorando per da giorni per limare gli alcuni dettagli con il PSG. Tutto fa pensare ad una buona riuscita dell’affare in prestito con diritto di riscatto, stessa formula adottata con Georginio Wijnaldum.