Il paracadute di Friedkin per Pallotta sulle responsabilità del cda

Il Messaggero (R. Dimito) – Il nuovo proprietario della Roma, Dan Friedkin, ha sollevato dalle responsabilità gestionali l’intero consiglio d’amministrazione della Roma targata James Pallotta. Tradotto: anche la multa da 7.000 euro stabilita ieri dal Tribunale Federale per la gara dello scorso luglio (quando la presidenza era ancora in mano a Pallotta), sarà a carico della nuova gestione. Questo fa parte degli accordi – Equity Purchase agreement – sottoscritti il 5 agosto fra la AS Roma spv Ilc, la finanziaria di Pallotta e la Romulus and Remus Investments. La nuova gestione poi, stando ad alcune carte riservate, si impegna: “Di non promuovere o assumere alcuna azione o procedimento nei confronti degli amministratori uscenti, ove sottoposta all’approvazione di codesta assemblea, in entrambi i casi unicamente con riguardo a ogni e ciascuna responsabilità relativa a, derivante da o in connessione alla loro carica di amministratori della società e per le attività poste in essere in tale qualità”. Dalle carte e i verbali risulta ancora che il nuovo consiglio, presieduto da Ryan Friedkin resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2020.