Il messaggio della Roma ai tifosi: “Senza di voi non c’è luce” – VIDEO

Nella giornata di San Valentino, i calciatori Dzeko, Pedro, Mkhitaryan e Smalling hanno recitato alcuni versi di “Ain’t no sunshine“, canzone di Bill Withers dedicandoli ai tifosi. Queste le parole: “Non c’è luce senza di voi, solo l’oscurità, ogni giorno. Non c’è luce senza di voi, e questa casa non è più casa ogni volta che andate via. So che tornerete qui presto, ma senza di voi non c’è luce“.

Il video dedicato ai tifosi si chiude con un messaggio caloroso: “Non vediamo l’ora di accogliervi nuovamente”

A special message to all our fans, from us and @qatarairways.

We’ve missed you, both in the stadiums and on our travels. There really ‘Ain’t no sunshine’ when you’re gone.

But we hope to see you all again very soon. 💛❤️

#ASRoma #QRFanthem #QatarAirways pic.twitter.com/AS6GDptEI1

— AS Roma English (@ASRomaEN) February 14, 2021