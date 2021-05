Ibanez: “Roma stasera è giallorossa. La vittoria per noi vuol dire tanto” – FOTO

Per Roger Ibanez il derby è durato meno di un tempo a causa di un fastidio muscolare, ma la festa è ancora in corso. A fine partita il difensore brasiliano ha festeggiato con i suoi compagni, segno che il suo dolore, per fortuna, non era tanto. Su Twitter ha lasciato un post. Queste le sue parole: “Roma stasera è giallorossa 🟡🔴 Una vittoria che per noi vuol dire tanto. Daje Roma, avanti così! 🐺“.

Roma stasera è giallorossa 🟡🔴

Una vittoria che per noi vuol dire tanto.

Daje Roma, avanti così! 🐺 pic.twitter.com/jDA1Dfes7U — Roger Ibañez (@ibanez41oficial) May 15, 2021