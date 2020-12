Ibanez, la Roma ora scopre l’eleganza d’acciaio per fermare Belotti

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – La vita, in fondo, è fatta anche di porte girevoli. Ad appena 22 anni, Roger Ibanez può voltarsi indietro e capire che le scelte fatte sembrano davvero tutte giuste. L‘Atlanta è stata in gamba a capire il suo talento e a portarlo in Italia dal Brasile. Forse, però, non ha creduto davvero nella qualità del giovane difensore. La seconda porta girevole il difensore brasiliano l’ha imboccata preferendo la Roma al Bologna, dove forse avrebbe potuto giocare di più. Adesso Ibanez è uno dei punti fermi della difesa giallorossa, il tutto certificato anche da un dato: le 111 palle recuperate che lo santifica il migliore del campionato in questa speciale classifica. Una boccata d’ossigeno per Paulo Fonseca che, in vista del match di domani contro il Torino, è alle prese con il difficile recupero di Mancini e Kumbulla. Morale: con la squalifica di Cristante causa bestemmia, non è escluso che a fianco di Smalling e Ibanez possano trovare uno tra Fazio e Juan Jesus. Fonseca ci crede. Per questo l’esame Belotti sarà l’ennesima prova di maturità richiesta a Ibanez.