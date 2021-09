Ibanez giocherà con la maschera

Corriere dello Sport (R.Maida) – E’ arrivato Batman. Così si è autonominato Roger Ibanez sui social postando delle foto in cui indossava la mascherina nera. Il difensore ha riportato una microfrattura a Salerno. Fortunatamente nulla di grave. Dopo averlo visitato, i medici della Roma hanno ritenuto non necessario un intervento chirurgico. Se non ci saranno problemi Ibanez giocherà titolare contro il Sassuolo tra nove giorni, anche se probabilmente ci sarà il rientro di Smalling.

Leggi anche: Mourinho millesimato vive il cuore di Roma

La sensazione è che Mourinho voglia cambiare il meno possibile l’assetto che ha prodotto quattro vittorie nelle prime quattro uscite stagionali. L’inglese, invece, potrebbe giocare da titolare giovedì prossimo quando si apriranno le danze in Conference League. Molto, però, dipendere dal rientro dei tanti giocatori andati in Nazionale. L’occasione di cambiare, però, sarà proprio la Coppa che, almeno nella fase a gironi, non dovrebbe rappresentare un problema.