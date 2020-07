Ibanez da leader: è scuola Brazil

Corriere dello Sport (R.Maida) – Sarebbe interessante capire come un bravo allenatore com Gasperini abbia trascurato per un anno intero Roger Ibanez, un difensore coraggioso che sembra programmato apposta per i manuali della difesa a tre. Dopo la partita contro l’Inter Ibanez sembra aver azzerato ogni dibattito: investirci 10 milioni di euro, da pagare in comode rate, è stato intelligente. Per Fonseca il mistero è diventato orizzonte in poche settimane. Quando durante il lockdown guardava i video dei giocatori si rivolgeva anche ai ragazzi aggregati a gennaio alla Roma. Ibanez è ben dotato tecnicamente, molto veloce sia palla al piede che in ripiegamento, mai timoroso nei duelli. Racconta di ispirarsi a Thiago Silva, ma ai tifosi della Roma riporta in mente un altro brasiliano: Marquinhos. Per strapotere fisico ha qualcosa di Lucio che Sensi sfiorò nei primi anni 2000.