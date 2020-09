I mille tifosi saranno scelti dagli sponsor

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Una decisione definitiva dovrebbe essere presa oggi, ma quasi certamente i mille tifosi che potranno assistere dal vivo, domenica sera all’Olimpico, al match tra Roma e Juventus saranno invitati dalla società. Come hanno già fatto altre squadre nella prima giornata di campionato, dopo la parziale riapertura al pubblico in Serie A, non saranno messi in vendita i biglietti per entrare per entrare allo stadio, ma i 1.000 fortunati saranno scelti da alcuni partner commerciali e sponsor della società giallorossa. La questione è stata al centro di alcune riflessioni in casa romanista e sono state valutate soluzioni alternative: c’è chi, come ha fatto il Milan, voleva riservare i posti disponibili agli operatori socio sanitari, che sono però molto più di mille. Tra l’altro la società giallorossa, nello scorso mese di marzo, aveva deciso di mettere a disposizione fino a 5.000 biglietti gratuiti per gli operatori sanitari, in occasione del primo match casalingo a porte aperte all’Olimpico. Un’altra soluzione presa in considerazione, poi scartata, era quella di far entrare una rappresentanza dei tifosi abbonati, ma pure in questo caso sarebbero stati più gli scontenti dei contenti. I tifosi invitati saranno posizionati in Tribuna Monte Mario e dovranno naturalmente rispettare tutti i protocolli anti-Covid. Un primo passo, seppur piccolo, verso un graduale ritorno alla normalità, in attesa che presto la Roma possa tornare a giocare in un Olimpico completamente pieno.