Higuain stop, è in dubbio. Gioca Ramsey

Allarme Higuain in casa Juventus in vista della sfida di domenica contro la Roma: ieri l’attaccante ha svolto allenamento differenziato a causa di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Un problema definito “leggero” dalla società bianconera, che continuerà a monitorare giorno per giorno le condizioni del centravanti, ma la presenza del Pipita all’Olimpico è a rischio. Più facile che Sarri riproponga il tridente che è partito titolare contro il Cagliari, con Ramsey alle spalle di Ronaldo e Dybala. Lo scrive Il Tempo.