Gyan: “Essere alla Roma è un sogno che si avvera. Mi ha impressionato il 3-0 al Barcellona”

Felix Ohene Afena-Gyan è da poco diventato un nuovo giocatore della Roma Primavera. Il suo cammino in giallorosso è partito nel migliore dei modi avendo fatto già qualche presenza con la squadra di Alberto De Rossi. L’attaccante è stato intervistato da BBC Sports Africa ed ha parlato di questa esperienza:

Sul suo impatto con il mondo Roma…

È incredibile. È un sogno che diventa realtà per me. La Roma mi ha impressionato in modo indelebile da quella vittoria per 3-0 con il Barcellona, quindi far parte di questo fantastico club ora è sicuramente un sogno che si avvera.

Sui suoi obiettivi…

Dipende dal duro lavoro. Non è mai facile per un ragazzo con le mie stesse origini arrivare qui e farcela. Adesso che sono qui, l’obiettivo è arrivare in prima squadra e diventare un giocatore importante per il club. Lavorerò sodo per questo. So che dovrò affrontare molte sfide, ma rimarrò concentrato e disciplinato. Non mi fermerò davanti a nulla.

Sugli inizi della sua carriera…

Sono stato coinvolto nello sport scolastico fin da piccolo. Ho guidato la mia scuola elementare, liceo e la squadra regionale, che era composta da studenti selezionati dalle varie scuole della regione. Inizialmente mia madre voleva mandarmi all’Asante Kotoko, uno dei più grandi club del Ghana, ma non è successo perché l’accademia del club non era ancora stata strutturata. Invece mi hanno portato all’EurAfrica Academy e sono molto grato a loro per questa decisione. Non dimenticherò mai quello che hanno fatto per me.