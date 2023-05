Il centrocampista del Siviglia Gudelj, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla finale di Europa League nel corso del Media Day della Uefa. Queste le sue parole riportate dai canali ufficiali del club: “Dobbiamo un anno difficile, soprattutto all’inizio, abbiamo l’occasione di rendere indimenticabile la stagione facendo la storia. Nessuno più di noi desidera la coppa, arriviamo con fiducia e con un buon ritmo gara. Vincere contro squadre importante ti fa aumentare la consapevolezza e ora dobbiamo arrivare fino alla fine. Se il Siviglia gioca come sta facendo adesso, non possiamo temere nessuna squadra. Tutti ci rispettano, Mourinho compreso. Sarà una finale dura e bella, ma speriamo di vincere la settima. Vogliamo ringraziare i tifosi per il supporto per tutta la stagione, abbiamo vissuto un momento difficile dove le cose non hanno funzionato ma i tifosi ci hanno sempre sostenuto, anzi più del solito. Si meritano la coppa“.