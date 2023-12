Come ogni anno sono stati pubblicati i Google Trends degli ultimi 12 mesi e anche questa volta lo sport è stato al centro dei pensieri degli italiani, in particolare il tennis e il calcio. Se qualcuno nutrisse ancora dei dubbi, questo dato li spazza via: gli italiani sono pazzi di Jannik Sinner. Il tennista è il più ricercato nel nostro Paese del 2023, merito di un’annata da sogno conclusa col trionfo più atteso: la conquista della Coppa Davis.

Al secondo posto c’è il romanista Romelu Lukaku. Il belga è stato sulla bocca e nella mente degli italiani per tutto l’anno, seguendo umori e sensazioni diverse. Dai primi mesi del 2023 – caratterizzati dalla sua crescita con l’Inter fino alla panchina nella finale di Champions contro il City – alla stagione estiva, con l’improvviso dietrofront ai nerazzurri, le lunghe voci di mercato e il passaggio alla Roma (dove il suo volo fu seguito da migliaia di persone stabilendo un record), per finire alle ultime settimane a suon di gol con i giallorossi.

sport.sky.it