Al termine della 38esima giornata di Serie A arriva anche l’ultimo comunicato sulle decisioni del Giudice Sportivo. Per ciò che riguarda la Roma sono stati fermati per squalifica Dybala e Pellegrini che salteranno il primo match della prossima stagione. Un turno di stop anche per Michele Salzarulo per essere entrato in campo “quasi all’altezza del cerchio di centrocampo innescando un battibecco con un calciatore della squadra avversaria”.

Per Salvatore Foti, vice di Mourinho, decretate due giornatedi stop per alcune espressioni ingiuriose nei confronti di un Assistente. Infine è stata data un ammenda alla Roma di duemila euro “per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno”.