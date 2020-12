Giudice Sportivo, squalifica di una giornata per Paulo Fonseca per “fare aggressivo e parole irrispettose al Direttore di gara”

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastandrea ha decretato una squalifica per Paulo Fonseca pari a “una giornata effettiva di gara ed ammenda di 10.000,00 € in quanto al termine del primo tempo, mentre i calciatori titolari lasciavano il terreno di giuoco, si avvicinava al Direttore di gara con fare aggressivo proferendo parole irrispettose”. Squalificato per Bologna Pedro, per la doppia ammonizione ricevuta col Sassuolo, mentre incorre la prima sanzione per Mirante, Karsdorp e Villar.