Dopo la conclusione della 6ª giornata di Serie A, sono stata diramate le decisione prese dal giudice sportivo. In merito alla sfida tra la Roma e il Frosinone, l’unico calciatore giallorosso ad essere stato ammonito è Rick Karsdorp per proteste nei confronti del direttore di gara. L’olandese è alla sua prima sanzione in campionato.