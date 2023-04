Giroud ce la fa: Milan titolare all’Olimpico

Corriere dello Sport (A. Vitiello) – Il Milan avrà il suo bomber per la delicatissima sfida di domani pomeriggio all’Olimpico. Per un match dal contenuto speciale servirà l’uomo dei gol pesanti, e al centro sportivo di Milanello hanno lavorato benissimo per recuperare fisicamente Olivier Giroud per questo big match che darà uno slancio verso la prossima qualificazione in Champions League in caso di vittoria di una delle due partite.

Il francese non poteva mancare all’appuntamento e ha studiato un programma di rientro insieme allo staff di Pioli per essere al meglio contro la Roma. Giroud ha già segnato alla Roma nel mese di gennaio dello scorso campionato. C’è poi voglia di rivalsa per quel match, il pareggio 2-2 nei minuti finali, che diede il via ad una profonda crisi del Milan. Pioli per la partita contro la Roma ha in mente di schierare la migliore formazione possibile, non ci saranno ragionamenti su eventuali rotazioni in vista della Champions.