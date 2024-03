Gandini: “A Roma ho vissuto due anni molto intensi. Ho pianto all’addio di Totti”

L’ex amministratore delegato della Roma Umberto Gandini, in giallorosso dal 2016 al 2018, ha rilasciato un’intervista all’emittente radiofonica della Serie A, parlando tra le altre cose della sua esperienza nella Capitale e l’arrivo del nuovo tecnico Daniele De Rossi. Queste le sue parole.

Sulla Roma, Luciano Spalletti e Daniele De Rossi.

“Due anni intensi, molto belli e formanti, perché avere un rapporto diretto con l’azionista – che rappresentava un gruppo di azionisti – è stata una scuola, un’esperienza che non conoscevo. La Roma è una società con un rapporto straordinario con la sua tifoseria, estremamente legata alla città. Due anni da amministratore delegato a Roma, con una proprietà americana, è stata una grande esperienza. Abbiamo fatto bene, ricordo le semifinali di Champions League, ho lavorato con Spalletti, Di Francesco, Monchi…”.

Differenza tra Roma e Milan?

“Il legame con la città, il rapporto fortissimo che c’è, quasi un’identificazione simile a quello che succede a Barcellona, dove il club è più che una squadra, quasi una nazionale”.

È stato più difficile lavorare a Roma rispetto che a Milano?

“Per la mia esperienza potrei dirti di sì, per tutto quello che gravita attorno a una città come Roma, capitale e città del governo in cui c’è tantissima influenza: da quel punto di vista è più difficile. Mi piace ricordare il rapporto con Luciano Spalletti: era l’ultimo anno di contratto, non ero il suo riferimento diretto e me lo disse in totale trasparenza. Io gli dissi: “Quando vuole io ci sono, di qualsiasi cosa abbia bisogno”. Ogni tanto ci scrivevamo: io insistevo per fargli vestire la divisa ufficiale al posto della tuta, perché penso che un club come la Roma dovesse essere anche dal punto di vista stilistico all’altezza della situazione e lui, senza dirmi che lo avrebbe fatto, lo fece. Si lamentava con me di cose che erano fuori dal mio “controllo”, come i campi di Trigoria che non andavano bene. Ci sono state tante cose, anche un rapporto con personaggi di alto livello: ho vissuto l’ultimo anno di Francesco Totti in una serata struggente, ho pianto anch’io per quello che rappresentava. Daniele De Rossi? Immaginavo sarebbe diventato allenatore, suo padre Alberto è stato uno degli allenatori più importanti del settore giovanile della Roma. Lui rappresenta la romanità, così come Francesco, ma tra i due Daniele aveva più attitudine per il campo rispetto a Totti. De Rossi divenne il “mio” capitano, il rapporto divenne più stretto”.