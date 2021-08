Gadget di Roma e Lazio per i vaccini dei giovani

Il Messaggero (F.Pacifico) – Ci sono anche i gadget delle squadre del cuore per chi, tra i giovanissimi, si vaccinerà tra il 12 e il 13 agosto. Altra iniziativa della Regione Lazio per incentivare la fascia dei più giovani che rientrerà a scuola a settembre. “Torniamo allo stadio, vacciniamoci!” si chiama l’iniziativa organizzata dal policlinico Tor Vergata e Croce Rossa italiana in collaborazione con la Roma e la Lazio. Nello specifico, chi effettuerà il vaccino presso l’hub la Vela, riceverà un gadget ufficiale della propria squadra del cuore. La promozione è valida per i primi 400 vaccinati tifosi giallorossi nella giornata del 12 agosto e i primi 250 tifosi laziali per il 13 agosto.