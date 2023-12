Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, perde uno dei suoi per il match contro la Roma in programma sabato 30 dicembre a Torino (calcio d’inizio fissato per le ore 20:45). Nella partita odierna contro il Frosinone, infatti, Andrea Cambiaso è stato ammonito nel corso del primo tempo e – trovandosi nella lista dei diffidati – salterà la gara contro i giallorossi.