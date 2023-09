Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in vista del match di domenica sera contro la Roma. Il club capitolino non è un’avversario qualunque per il mister gialloblù, che vi ha militato sia come calciatore (vincendo lo scudetto nel 2001) che come tecnico (raggiungendo la semifinale di Champions nel 2018). Queste le sue parole:

“Mi è già capitato con il Cagliari, ma era a porte chiuse per il COVID-19. Non è stata la stessa cosa. Ho tanti amici e tanti ricordi. Sono legatissimo alla Roma per quello che mi ha dato e per quel poco che le ho dato anche io. Ho il dispiacere per il secondo anno, quando eravamo quinti e agli ottavi di finale di Champions. Mi sono ritrovato a casa anche perché non ho saputo gestire al meglio la situazione mentalmente”.