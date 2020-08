Friedkin è deciso: Fonseca resta

Il Tempo (F.Biafora) – La nuova stagione della Roma si avvicina e sarà ancora Fonseca a guidare la squadra. Il portoghese è saldo al comando e nella riunione andata in scena a Londra, tra Fienga e Ryan Friedkin, è stata confermata la fiducia al tecnico al 100%. Resterà a Trigoria senza che venga esercitata l’opzione per rinnovare il contratto in scadenza la prossima estate. Nelle ultime settimane la sua posizione è stata valutata attentamente, ma alla fine si è deciso di andare avanti con lui. Più di qualcuno nella dirigenza vorrebbe affiancarlo ad un tattico italiano che lo aiuti, in particolare, nella lettura delle partite in corso. Per il ruolo da ds restano caldi i nomi di Paratici, Ausilio e Giuntoli. Sul mercato c’è da registrare il possibile inizio di un valzer delle punte. La Juventus vuole rescindere con Higuain e l’obiettivo numero uno per sostituirlo è Dzeko: prima degli allenamenti ci sarà un faccia a faccia con Fienga per fare un punto della situazione. La sua cessione libererebbe la casella da centravanti della Roma che ha messo nel mirino Milik. Il Napoli vorrebbe ragionare anche per Veretout che, però, da Fonseca e dalla dirigenza è ritenuto indispensabile. Intanto a Trigoria sono ripresi gli allenamenti della Primavera. Infine la società, nella giornata di ieri, ha comunicato che le pattuizioni parasociale contenute nel preliminare di vendita tra il Gruppo Friedkin e Pallotta hanno cessato ogni effetto a decorrere dal 19 agosto.