Sul profilo Instagram ufficiale del gruppo Friedkin è stata celebrata la vittoria della Roma sul Leverkusen e la conquista della finale di Budapest. Oltre a varie foto della serata di ieri alla BayArena, una didascalia con scritto: “ I ragazzi sono diretti a Budapest! Congratulazione all’AS Roma per aver vinto la semifinale di Europa League. Dopo la Conference League dello scorso anno, un’altra finale europea è in vista per i giallorossi. Forza Roma”.