Friedkin al comando ora pensa ad Allegri e Fonseca è in bilico

La Repubblica (F.Ferrazza, M.Pinci) – I Friedkin hanno rilevato la Roma da appena un mese eppure sono già molto coinvolti. Non hanno scelto gli uffici di viale Tolstoj come centro di comando, ma hanno deciso per Trigoria, dove possono tenere più a stretto controllo calciatori, staff, medici e dipendenti. Le prossime figure che entreranno nella Roma le decideranno con Fienga, ma probabilmente partendo da un’idea loro. In Spagna si parla di un interessamento quasi personale per Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Juve ha commentato “Io alla Roma? Vediamo…” e tanto è bastato per infuocare i social, con i tifosi già perplessi nei confronti di Fonseca. Dzeko intanto è arrabbiato per come sta procedendo la vicenda di mercato e vive il paradosso di non sapere se domenica prossima giocherà con la maglia della Roma o con quella della Juventus. La dead line per la trattativa è comunque proprio la gara contro i bianconeri, oltre non si andrà.