Francesco Calvo lascia la Roma: torna alla Juventus

La separazione tra la Roma e Francesco Calvo ora è cosa fatta. L’ormai ex dirigente giallorosso aveva rassegnato già le dimissioni un anno fa, ma era rimasto come consulente sotto richiesta della famiglia Friedkin. Ora il Chief Operating Officier lascia la società giallorossa a fine mese per fare il suo ritorno alla Juventus. Lo riporta Filippo Biafora de Il Tempo.

