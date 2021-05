Fonseca: “Via Petrachi sono rimasto da solo”

Il Messaggero (G.Lengua) – Mister Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma e attualmente a caccia di una nuova panchina in vista della prossima stagione, ha rilasciato nella giornata di ieri un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha raccontato la sua esperienza in giallorosso, ripercorrendo alcune tappe fondamentali dei suoi due anni nella Capitale. “Ho dato sempre tutto per la Roma che è sempre stata il mio primo pensiero. Ho creato un gran rapporto con le persone che hanno lavorato con me e la relazione che abbiamo creato per me è importante. Il primo anno abbiamo fatto una stagione molto positiva. Avevamo cambiato tanto, c’era anche un nuovo ds. Petrachi ha fatto un grande lavoro, mi ha appoggiato molto e non dimentichiamo che abbiamo attraversato un momento delicato con la cessione del club. Nella seconda stagione siamo andati bene fino a marzo, poi abbiamo dovuto gestire tanti infortuni e non è stato facile. Per la semifinale di Europa League mancavano 13 giocatori. Guardate cosa è successo al Liverpool o al Bayern”.