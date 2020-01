Fonseca, stessa difesa del derby

Fonseca, con molte probabilità, schiererà contro il Sassuolo la classica difesa a quattro composta da: Santon, Smalling, Mancini e Spinazzola. In porta, ovviamente, ci sarà Pau Lopez mentre in mediana troveremo Cristante e Veretout . Sulla trequarti agiranno Under, Pellegrini e Kluivert alle spalle di Dzeko. Gli unici dubbi del mister portoghese sono se far partire, dal primo minuto, Kluivert o Perotti e da che lato far giocare Spinazzola. Lo riporta Il Corriere dello Sport.