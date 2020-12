Fonseca: “Sono molto orgoglioso dei ragazzi. Gli episodi parlano da soli. Perché il primo giallo a Pedro? Perchè non è rosso su Pellegrini?”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Sassuolo 0-0. Queste le sue parole:

FONSECA A SKY SPORT

Oggi nel secondo tempo abbiamo visto una Roma di alto profilo. E’ soddisfatto della prova caratteriale dei suoi?

Sì. Sono molto orgoglioso dei ragazzi e della squadra. Abbiamo fatto una partita molto buona, abbiamo avuto le principali occasioni per fare gol e abbiamo sempre avuto una buona organizzazione difensiva. Non abbiamo permesso al Sassuolo di avere opportunità, sono molto orgoglioso.

Le è piaciuto anche l’arbitraggio?

No. Gli episodi parlano da soli, io non posso comprendere. Non capisco il primo fallo di Pedro, come si può dare un giallo in questa situazione? Dopo come può essere giallo sul fallo a Pellegrini? Posso capire che l’arbitro non abbia visto, ma il VAR avrebbe dovuto. Non ho avuto dubbi sul rigore.

E’ questo che ha detto all’arbitro nel primo tempo, che ha portato all’espulsione?

No, io stavo parlando della situazione al primo giallo di Pedro, che non capivo. Ho detto che avevamo fatto 5 falli e abbiamo avuto 4 cartellini gialli, solo questo.

Vi è mancato un po’ di cinismo davanti, come mai?

Dzeko ha fatto un gran lavoro per la squadra difensivamente. Per un calciatore che è stato fermo tanto tempo è difficile, ma ha lavorato per la squadra e ha avuto opportunità. Penso che il secondo tempo abbiamo meritato il gol.

Sarà mai possibile vedere dall’inizio insieme Dzeko e Borja Mayoral? Ci sta pensando?

Può essere una possibilità, Borja Mayoral è in crescita. Oggi abbiamo iniziato con Pedro al lato di Dzeko, era importante non lasciare il Sassuolo giocare all’interno. Ma può essere una possibilità.

Si parla di carattere oggi, perché la Roma lo ha dimostrato, contro il Napoli no. Si è arrabbiato molto al termine di quella partita?

No, è facile capire quello che è successo a Napoli. Oggi e contro lo Young Boys la squadra ha giocato di nuovo bene. Abbiamo capito quello che dovevamo migliorare e oggi è stata una prova di questo.

FONSECA A ROMA TV

Cos’è successo con Maresca?

Gli episodi parlano da soli, è facile capirlo. Ho chiesto all’arbitro di rispettare la squadra ed i miei calciatori. Era difficile capire il primo giallo di Pedro, deve rispettare la squadra e non l’ha dimostrato. Il primo giallo è incredibile, su Mkhitaryan anche. Nel secondo tempo anche su Pellegrini: posso capire che l’arbitro non lo veda, ma il VAR? Ho visto i replay, lui può non vedere ma deve consultare il VAR, anche per il rigore.

La Roma sta crescendo?

Sono molto orgoglioso di loro, abbiamo fatto una bellissima partita in dieci, abbiamo creato occasioni e tirato più del Sassuolo. Anche in uno in meno avremmo meritato di fare un gol.

Lo schema oggi era chiaro…

Il Sassuolo gioca bene all’interno, noi volevamo fare questo ed uscire bene in contropiede. Abbiamo creato buone occasioni, senza lasciarle a loro. Era importante chiudere il campo per non lasciar giocare il Sassuolo.

Non si sono fatti condizionare dall’arbitro…

La squadra ha dimostrato carattere ed equilibrio. Avevano voglia di vincere, c’è ambizione e sono molto orgoglioso di loro.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

L’arbitraggio ha condizionato il risultato?

Chiaramente. Gli episodi parlano da soli. Penso che come ho detto il primo giallo di Pedro è una situazione sbagliata. Dopo la situazione di Pellegrini, è rosso, è chiaro. Posso capire che l’arbitro in questo momento possa non vedere, non posso capire che il VAR non possa vedere. C’è anche un rigore, ma non l’hanno voluto vedere. Non posso essere soddisfatto. Abbiamo finito il primo tempo con 5 falli e 4 ammonizioni, difficile capirlo.

Cosa vi siete detti?

All’arbitro ho detto solo del primo giallo di Pedro, e che doveva arbitrare con equilibrio.

Cosa significa aver avuto le migliori occasioni in 10?

Sono molto orgoglioso della squadra. Nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni per vincere, in undici la squadra ha giocato molto bene, anche sul piano difensivo non abbiamo concesso opportunità a una squadra forte.

Edin Džeko poco lucido?

Devo dire che non possiamo dimenticare che Džeko è stato fuori tanto tempo, sta recuperando la migliore condizione. Oggi ha fatto un lavoro importantissimo per la squadra. Poi, è un giocatore che ha bisogno di migliorare fisicamente per avere fiducia. Ha fatto un lavoro molto buono per la squadra.

È possibile che un giocatore dell’esperienza di Pedro faccia un fallo del genere?

Non deve farlo, ma è una situazione di contropiede. Non ho dubbi sul secondo giallo, ho certezze sul primo.

Cosa le è piaciuto di più?

Quasi tutto, giocare così tanto tempo con il Sassuolo con un uomo in meno, avere questo coraggio, mi è piaciuto quasi tutto. La squadra è stata solida e compatta.

Un giudizio sulla prova di Spinazzola?

È stato bravo. È difficile per una squadra con un uomo in meno, abbiamo attaccato tanto sul lato sinistro, mi è piaciuta la sua partita.

Il campo nel primo tempo ha sfavorito più voi il Sassuolo?

Sono due squadre che vogliono avere il pallone, sono due squadre che nel primo tempo hanno capito che era importante non lasciare spazio per l’altra squadra.