Fonseca rischia ma batte lo Young: “Ho fiducia in tutta la squadra”

La Repubblica (F. Ferrazza) – Comincia bene l’avventura europea della Roma, subito vincente a Berna contro lo Young Boys (2-1). Fonseca rischia tanto e mette in campo una formazione ricca di riserve, con Fazio e Juan Jesus in primis in difesa. Alla fine la spunta con i cambi. Queste le sue dichiarazioni a fine gara: “Io ho fiducia in tutti i giocatori. E’ stata una gara difficile. Lo Young Boys non è una squadra facile da affrontare, in questo stadio loro hanno vinto le ultime 15 partite e anche la Juve ha perso 2 anni fa. Ci siamo adattati con difficoltà in questo campo. Abbiamo vinto bene. E’ importante iniziare a vincere ma abbiamo tante gare da qui alla fine. Ora dobbiamo pensare al Milan. Oggi hanno riposato alcuni giocatori ed è stato importante. Era un rischio in questo campo ma era importante vincere”.