Fonseca pesca dalla Primavera. Fiducia a Mayoral

La Repubblica (F.Ferrazza) – La sospensione fino al 3 dicembre del campionato Primavera, causa Covid, blocca la corsa della Roma baby allenata da Alberto De Rossi, frenando inevitabilmente la crescita di tanti talenti classe 2002. Si chiude una porta, per questi ragazzi, si apre però un portone, quello della prima squadra. Paulo Fonseca vigila sul settore giovanile, con un occhio di riguardo proprio alla Primavera, dalla quale anche prima del blocca del campionato di categoria, prendeva vari giocatori. Da adesso verranno stabilmente aggregati agli allenamenti dei big i giovani considerati più interessanti, e convocati – come per la gara di oggi a Genova – per le partite di Serie A. Intanto in attacco coi liguri si rivedrà Mayoral dal 1′.